Verärgerte Bauern: Söder will runden Tisch wiederbeleben

Nach der Übernahme des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" wird es wieder einen runden Tisch zwischen Landwirten und Umweltschützern geben. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Rande einer Pressekonferenz in München. Das Ziel sei es, über einen neuen Gesellschaftsvertrag zu sprechen und gegenseitige Vorbehalte auszuräumen.

Auch die Freien Wähler wollen den Runden Tisch fortsetzen. Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger sprach von einem Dauerprozess:

"Es ist sehr sehr sinnvoll für diese Staatsregierung mit der Umweltseite, wie mit der Wirtschaftsseite in einem Dauerkommunikationsprozess zum Thema Artenschutz und Umweltschutz zu stehen." Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister

Landwirte weiterhin unzufrieden

Anlass für den neuerlichen Vorstoß ist die anhaltende Unzufriedenheit von vielen Landwirten in Bayern. Sie fühlen sich nach der Annahme des Volkbegehrens "Rettet die Bienen" in Form des Artenschutzgesetzes an den Pranger gestellt. Daran hat auch das sogenannte Begleitgesetz nichts geändert. Von Söder als "Versöhnungsgesetz" bezeichnet, sieht dies zwar eine höhere Entschädigung für Landwirte vor. Diese empfinden allerdings auch dies nicht als ausreichend. Vor allem aber klagen sie gegen die wachsende gesellschaftliche Kritik an ihrer Arbeit und fühlen sich zunehmend nicht wertgeschätzt.

Runder Tisch vor dem Jahreswechsel

Wann der runde Tisch wieder seine Arbeit aufnimmt, ist noch offen. Möglicherweise geschehe dies aber noch vor dem Jahreswechsel, sagte Söder. Als Moderator ist abermals Alois Glück vorgesehen. Erstmals hatte Söder den Runden Tisch im Frühjahr ins Leben gerufen, um zwischen Landwirten und Initiatoren des Volksbegehrens zu vermitteln. Indirekt nutzte er den Tisch aber auch, um die Kritik am Artenschutz in seiner Regierung und in der CSU zu moderieren.