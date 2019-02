"Veränderungssperre": Stadt Volkach will Sandabbau verhindern

"Wir wollen für diesen Bereich einen Grünordnungsplan aufstellen", erklärte Volkachs Bürgermeister Peter Kornell (FWG) gestern Abend auf Anfrage von BR24. Zugleich bestätigt Kornell, dass LZR am Montag beim Landratsamt Kitzingen den Sand- und Kiesabbau für die Börtleinsgrube auch Richtung Escherndorf beantragt hat. "Wir haben jetzt quasi Gerangel mit LZR an zwei Fronten", so Kornell.

Stadt Volkach und LZR: "Gerangel an zwei Fronten"

Denn erst kürzlich hatte der Volkacher Stadtrat einem weiteren Sand- und Kiesabbau in der LZR-Grube am Elgersheimer Hof bei Fahr am Main nicht zugestimmt. Dort wird seit 1987 abgebaut. LZR hat eine Verlängerung um weitere zehn Jahre beantragt. Der Stadtrat Volkach würde letztmalig einer Verlängerung um drei Jahre zustimmen, wenn danach endgültig Schluss ist.

LZR: Bauboom fordere weiteren Sand- und Kiesabbau

Mitte Februar hat eine neu gebildete Allianz gegen den weiteren Kies- und Sandabbau an der Volkacher Mainschleife demonstriert. Teil der Allianz sind die Grünen, der Bund Naturschutz, die Bürgerinitiativen LAMA und "Erhalt der Nordheimer Au" sowie die Volkacher Bürgerliste. Das Kitzinger Unternehmen LZR wiederum verweist auf den aktuellen Bauboom, für den Sand und Kies aus der Region benötigt würde.