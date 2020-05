vor 29 Minuten

Ver-flixt in Würzburg: Bus bleibt unter Alter Mainbrücke stecken

Einen fehlgeleiteten Busfahrer, einen Verkehrsstau am Mainkai und reichlich Schaulustige: Das gab es an der Alten Mainbrücke in Würzburg. Mehrere Stunden steckte dort ein Fernbus unter der Brücke fest. Dann ließ die Feuerwehr die Luft aus den Reifen.