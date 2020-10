Ver.di Warnstreik in Landshut: Verkehrschaos bleibt aus

Der Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatte heute auch Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr in Landshut. Allerdings konnten sämtliche Linien und auch der Schülerverkehr bedient werden, so eine Sprecherin der Stadtwerke am Vormittag auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Kein Komplettausfall

Nach ersten Schätzungen seien 60 bis 70 Prozent aller geplanten Busfahrten im Stadtgebiet durchgeführt worden. Auf keiner Linie sei es zu einem Komplettausfall gekommen. Auch das von manchen befürchtete Verkehrschaos in der Stadt Landshut ist heute früh nicht eingetreten. Ein Sprecher der Landshuter Polizei erklärte auf BR Anfrage, nach den bislang vorliegenden Informationen sei alles ganz normal gelaufen. Seit 4 Uhr sind auch in Landshut Busfahrer der Stadtwerke zum Warnstreik aufgerufen. Von dem Aufruf betroffen sind nach Angaben der Stadtwerke auch die Schüler und Berufslinien. Da der Streik um 12 Uhr endet, fahren ab Mittag wieder alle Linien laut Fahrplan