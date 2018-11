Velodrom für Bahnradsportler in Nürnberg

Das Velodrom soll in Kürze an der Oelser Straße im Stadtteil Langwasser in Nürnberg errichtet werden. Es wird nach olympischen Maßstäben gebaut und soll den Radsportlern beste Rennbedingungen bieten, so dass sie sich auf nationale und internationale Wettkämpfe vorbereiten können.

Bundestützpunkt und Leistungszentrum

Das Velodrom wird das Herzstück eines Bundesstützpunktes und eines bayerischen Landesleistungszentrums für den Radsport. Voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 soll es fertig sein. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), der Freistaat Bayern und das Bundesinnenministerium haben Nürnberg jüngst den Zuschlag für einen Bundesstützpunkt Radsport gegeben.

Überdachte Radrennbahn

Geplant ist eine überdachte Radrennbahn mit einer 250 Meter langen Holzbahn. Das Velodrom soll auch Fitness-, Seminar- und Physiotherapieräume sowie Übernachtungsmöglichkeiten für die Sportlerinnen und Sportler und eine Gastronomie beherbergen. Errichtet wird die Radsporthalle vom Verein Sportplatz 1903. Der Verein ist Eigentümer der traditionsreichen, aber maroden Radrennbahn "Reichelsdorfer Keller", die inzwischen geschlossen wurde.

Training an 365 Tagen im Jahr

Seit drei Jahren planen Vorstand Andreas Zentara und seine Mitstreiter das Velodrom als Ersatz. Die neue Halle wird Nürnberg wieder zum Zentrum des Radsports machen, hofft der Vereinsvorsitzende. "Wenn man schon Geld in die Hand nimmt, dann soll auch was Vernünftiges entstehen und nicht eine überdachte Lagerhalle mit einer Holzbahn drin und das wars. Wir wollen ja den Radsport in der ganzen Region voranbringen", so Zentara. "In Reichelsdorf hatten wir immer das Wetterproblem gehabt. Jetzt haben wir 365 Tage im Jahr die Möglichkeit, unseren Sport auszuüben und zu trainieren".

Steherrennen mit Elektromotorrädern

Auch die beliebten spektakulären Steherrennen sollen im Velodrom zu sehen sein. Im Windschatten von Motorrädern erreichen die Bahnradsportler dabei Spitzengeschwindigkeiten. Allerdings will der Verein Sportplatz keine herkömmlichen Motorräder mit Verbrennungsmotor mehr einsetzen, sondern Elektromotorräder mit Soundgenerator, um den aus Sicherheitsgründen notwendigen Lärm zu erzeugen.

Das Velodrom wird schätzungsweise rund 20 Millionen Euro kosten. Einen Teil davon trägt der Verein Sportplatz, der die Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller an eine Baufirma verkaufen wird. Den Rest tragen Bund, Land und Stadt Nürnberg. Auf der ehemaligen Rennbahn am Reichelsdorfer Keller sollen Wohnungen entstehen.