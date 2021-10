Velburg: 51 Briefwahlunterlagen nachträglich aufgetaucht

In Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind nach dem Wahlsonntag noch 51 unausgezählte Briefwahlunterlagen für den Wahlkreis Amberg aufgetaucht.

"Alles hatte seine Ordnung"

Wie ein Sprecher der Stadt Amberg mitteilte, waren die Umschläge aber rechtzeitig vor dem Sonntag eingegangen. Dies belege eindeutig der Eingangsstempel auf den Briefwahlunterlagen. Gefunden wurden sie aber erst Montagfrüh. Da alles seine Ordnung hatte, wurden die Briefwahlunterlagen noch registriert, dem betreffenden Briefwahlbezirk zugeordnet und auf das amtliche Endergebnis hinzuaddiert.

Keine Änderung am Endergebnis

An den Ergebnissen der Kandidaten sowie der Parteien hätten die nachträglich gezählten Stimmen keine Änderung mehr zur Folge gehabt, so der Sprecher. Des Weiteren sei es auch nicht möglich gewesen, Rückschlüsse auf die Identität der Wähler zu ziehen.

60 Prozent Briefwahlstimmen im Wahlkreis

Der Sprecher bewertete die Panne als "harmlose Sache". Er führt sie auf die stark gestiegene Zahl der Briefwähler zurück und die Tatsache, dass eingehende Briefwahlunterlagen nicht zentral gesammelt würden. Das könnte sich nun ändern.

Die gesamte Wahlbeteiligung für den Wahlkreis Amberg-Sulzbach lag bei über 80 Prozent. Von allen abgegebenen Stimmen seien über 60 Prozent via Briefwahl gekommen, knapp 40 Prozent der Wähler gingen an die Wahlurne. "Die Tendenz ist ganz klar, der überwiegende Teil wählt mittlerweile per Brief", so der Sprecher.