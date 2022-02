Veitshöchheim: Spektakuläre Verpflanzaktion für besondere Bäume

Zwei "Rekordbäume" fällen – und das auch noch wegen der Bienen! Das gibt keine gute Presse, da war man sich in der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) schnell einig. Doch was tun, schließlich stehen die beiden Prachtexemplare namens Gleditsia und Poncirius dem Prestigeprojekt der LWG in Veitshöchheim im Weg: dem neuen Institut für Bienenforschung.

Eine Motorsäge dürfe jedenfalls nicht in die Nähe der beiden Bäume, so viel lässt die LWG ausrichten. Immerhin gehören beide Bäume zum Rang der "Champion Trees", eine Bezeichnung, die die Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) ausschließlich an Bäume vergibt, die mit Blick auf Größe und Umfang einzigartig sind. In ganz Bayern stehen nur 626 dieser Prachtbäume – allein 34 schmücken den "Grünen Campus" der LWG in Veitshöchheim.

Neue Heimat für Bitterorangen-Strauch und Lederhülsenbaum

Und so kam man in Veitshöchheim auf eine andere Idee: Warum den großen Lederhülsenbaum aus Nordamerika (Gleditisia) und den Bitterorangen-Strauch aus Asien (Poncirus) nicht einfach ausgraben und woanders wieder einsetzen?

Also beauftragte die LWG eine Spezialfirma für Großbaumverpflanzung. Immerhin rund 8.000 Euro ist die Aktion der landwirtschaftlichen Ausbildungs-, Forschungs- und Informationsstelle wert. Kosten, die die LWG mit der besonderen Seltenheit der Sorten begründet. Und so rückten um acht Uhr früh die Spezialisten vor dem LWG Versuchsbetrieb "Stutel" in Thüngersheim an hoben neue große Pflanzlöcher aus – die neue Heimat der beiden "Champion Trees".

Zum Video : Im Weg stehende Bäume sollen verpflanzt werden – Bauvorhaben der VAG Nürnberg

Nur der Erdballen wiegt rund zehn Tonnen

Mit einer speziellen Pflanzmaschine waren die Bäume rasch aus der Veitshöchheimer Erde geholt. In einem Stück wurden sie anschließend in Richtung Thüngersheim gefahren. Allein der Erdballen eines der Bäume wog rund zehn Tonnen. Für die beiden Bäume mag es schönere Orte geben als den Anblick der Bundesstraße 27 zwischen Baustoff- und Betonwerken und einer Kfz-Werkstatt. Aber das ist nur die eine Blickrichtung. In die andere Richtung schauen die Bäume nun rauf zum Scharlachberg und zur Höhfeldplatte.

Die Bäume sind jetzt 20 Jahre alt und haben am neuen Standort in Thüngersheim noch dreiviertel ihres Lebens vor sich. Wie das LWG mitteilte, brauchen sie über die nächsten fünf Jahre aufmerksame Pflege und müssen regelmäßig gegossen werden.