Vegane Produkte in Bayerns Supermärkten stärker gefragt

Einkaufsverhalten ändert sich

Alternativen in veganer Form landen immer häufiger im Einkaufswagen der Deutschen und verändern auch das Einkaufsverhalten. Laut einer Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat knapp die Hälfte der Befragten schon einmal oder öfter vegetarische oder vegane Alternativen gekauft.

Dabei gibt es ein deutliches Altersgefälle: Menschen unter 45 Jahren greifen bei veganen Produkten öfter zu. Die Altersgruppen darüber tun dies deutlich seltener.

Die Gründe für den Kauf von rein pflanzlichen Lebensmitteln sind der Umfrage zufolge unterschiedlich: drei Viertel der Menschen, die diese Alternativen kaufen, machen das aus Neugierde. Knapp die Hälfte gaben als Grund für den Kauf "Tierleid" an, während für 43 Prozent der Geschmack zählt. 41 Prozent treffen die Kaufentscheidung, weil es dem Klima zugute komme.

Starker Zuwachs bei veganen Essenslieferungen

Der Trend zum Veganismus zeigt sich auch bei Lieferungen von Essen. Im vergangenen November bestellten die Leute bei Lieferando mehr als zweieinhalb Mal so häufig rein pflanzliches Essen wie im November des Vorjahres (plus 166 Prozent). Die Bewohner Hamburgs ließen sich laut Lieferando am häufigsten Veganes liefern, gefolgt von Frankfurt und München.

Und auch in Gourmet-Restaurants ist Essen ohne tierische Bestandteile angekommen. Der Gastronomieführer Guide Michelin zeichnete vor kurzem erstmals ein veganes Restaurant in Frankreich mit einem Stern aus. Das Restaurant "ONA" der Spitzenköchin Claire Vallée in der Nähe von Bordeaux verzichtet auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Honig.

Ausgewogenheit wichtig, sonst drohen Mangelerscheinungen

Ausgewogenheit ist für Veganer das A und O. Denn eine Ernährungsweise ohne tierische Produkte kann laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zu Mangelerscheinungen führen. Damit alle lebenswichtigen Nährstoffe aufgenommen werden, sollten sich Veganer informieren, wie ihre Mahlzeiten genau aussehen müssen. Die DGE rät von einer rein pflanzlichen Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern ab.

Ist die Auswahl der Lebensmittel ausgewogen, kann die vegane Ernährung der Gesundheit guttun. Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck kann Studien zufolge vorgebeugt und das Schlaganfall-Risiko gesenkt werden. Den gleichen Effekt zeigt aber auch eine vegetarische Ernährung oder eine Ernährung mit wenig Fleisch.