Vegane Landwirtschaft ohne Tiere – kann das funktionieren?

Nikodemus Gottschaller hat seinen Biohof in Rotthalmünster (Kreis Passau) auf "biozyklisch-vegane" Landwirtschaft umgestellt – als einer von ganz wenigen in Deutschland: "Tierhaltung war einfach nicht mein Ding, so sage ich das immer ganz salopp." Sein Vater arbeitete am Schlachthof und hat ihn als Kind manchmal mitgenommen, erzählt Gottschaller - das war für ihn abschreckend.

Landbau ohne tierischen Dünger

Ursprünglich hatte er die Landwirtschaft deshalb aufgegeben und den Hof stattdessen in eine Biobäckerei umgewandelt. Doch seit sechs Jahren bewirtschaftet er neben dem Backen seine Felder wieder. Mit einem radikalen Ansatz: Nikodemus Gottschaller verzichtet komplett auf Nutztiere und tierischen Dünger - weder Gülle, noch Dünger aus Horn oder Haarmehl kommen auf seine Felder. Und er versichert: "Ordentlicher ökologischer Landbau ohne Tiere - das geht".

Wurzeln der Idee in den 1950er Jahren

Die Idee ist nicht neu: Schon in den 1950er Jahren pachtete der Öko-Pionier Adolf Hoops in der Lüneburger Heide einen Gartenbaubetrieb, um dort rein pflanzenbasiert und viehlos zu wirtschaften. Seit 1978 baut der Gärtnerhof Bienenbüttel in Niedersachsen bioveganes Gemüse an. In Deutschland setzt sich der Förderkreis Biozyklisch-Veganer Anbau inzwischen für eine Landwirtschaft ganz ohne Tiere ein. Das Konzept beinhaltet nach Ansicht seiner Erfinder eine Wiederherstellung natürlicher Kreisläufe, indem organische Substanz ohne "Umweg über das Tier" wieder in den Boden zurück geführt wird. Zum Beispiel über Mulch oder Kompost.

Nur wenige vegane Betriebe in Deutschland

Die Zahl der Betriebe in Deutschland, die dieses Modell anwenden, ist sehr übersichtlich. Am Bodensee gibt es mehrere biovegane Apfelbauern, in Sachsen einen Biohof, in Niedersachsen einen Gemüsehof. Kurt-Jürgen Hülsbergen vom Lehrstuhl für Ökologischen Landbau und Pflanzenbausysteme an der TU München sieht generell klare Grenzen für diese Wirtschaftsweise. Denn in Bayern besteht ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus Grünland. Das ist ökologisch sehr wertvoll und speichert außerdem Kohlenstoff, was die Erderwärmung dämpft. Und dieses Grünland kann nur durch Nutztierhaltung sinnvoll genutzt werden.

"Weltweit zwei Drittel der Fläche nur für Tierhaltung geeignet"

Weltweit bestehen sogar zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus Grünland, betont Hülsbergen: "In Regionen wie der Mongolei ist die Tierzucht die Lebensbasis für die Menschen und ich habe wenig Ideen, wie man da einen veganen Lebensstil etablieren könnte und auch sollte".

Selbst wenn man wollte: Grünland lässt sich nicht überall einfach umwandeln in Anbaufläche für Gemüse oder Getreide – der Boden oder das Klima sind vielerorts nicht geeignet dafür. Tierhaltung ist nach Meinung vieler Experten dann mit Blick auf die Lebensmittelerzeugung die bessere Wahl.

Erträge reichen nicht für die Bäckerei

Nikodemus Gottschaller ist als veganer Landwirt also bislang eine große Ausnahme. Er arbeitet mit einer vierjährigen Fruchtfolge. Im Jahreswechsel baut er Roggen, Dinkel, Kürbisse und Klee auf seinen 40 Hektar Feldern an. Der Klee ist sein Dünger, sagt der Niederbayer. Er mäht den Klee, häckselt ihn und fährt ihn auf das abgeerntete Roggenfeld - zwei bis dreimal im Jahr. "Natürlich werden wir niemals diese hohen Erträge erreichen wie im konventionellen Landbau", gibt er zu. Aber die Landwirtschaft ist für Nikodemus Gottschaller auch nur Zusatzerwerb, neben seiner Bäckerei. Er beschäftigt insgesamt 38 Angestellte. Seine Brote liefert er nach Passau und München, nach Linz und Salzburg.

"Wir sind keine Extremisten"

In der Bäckerei stößt die biovegane Landwirtschaft allerdings auch an ihre Grenzen. Nur ein Bruchteil seines Mehls stammt vom Getreide der eigenen Felder. Einen Großteil kauft er von Biobauern aus der Region zu. In der Bäckerei verwendet er auch Eier und Milch, sagt er - für den Kuchen. Gottschaller ernährt sich zwar selbst vegan, als Veganer bezeichnen will er sich aber nicht: "Man sollte immer irgendwo einen Mittelweg wählen. Wir sind keine Extremisten."

Seine Kinder können Fleisch essen, wenn sie wollen. Als Biolandwirt, der selbst einmal Legehennen hatte, hat er auch prinzipiell nichts gegen Tierhaltung. Nikodemus Gottschaller ist kein Dogmatiker - aber einer, der für sich eine Entscheidung getroffen hat.