Vegan Bullerbyn – ein Leben für und mit Tieren

Hof ist eigentlich Vollzeitjob

Anna Ritzinger ist Sozialpädagogin und Model, Danny Ritzinger Schreinermeister. Der Hof ist aber eigentlich ein Vollzeit-Job, sodass die beiden eher nebenher arbeiten. Doch sie sind nicht allein: Es gibt eine Praktikantin und insgesamt zehn Helferinnen und Helfer, die regelmäßig ehrenamtlich vorbeischauen. Sonst hätten die Ritzingers wohl nie Pause. Helfer Moritz Boesner arbeitet in Schnaittach, also nicht unbedingt um’s Eck, hilft oft und gerne aus. So gerne, dass er sogar überlegt, in die Nähe des Hofes zu ziehen.

"Es gibt mir sehr viel und ich sehe mich auch nicht als Vereinsmitglied, sondern es fühlt sich an wie eine Familie." Moritz Boesner, Helfer bei Vegan Bullerbyn

Tatkräftig unterstützt außerdem Sohn Rico: Der Siebtklässler versorgt die Hunde und ist für den Hühnerstall zuständig. In seinen jungen Jahren ist er schon ein richtiger Tieraktivist. Gleichzeitig hat er auch die Schweine im Griff, wenn sie beim Ausmisten im Weg stehen, obwohl sie das doppelte von ihm wiegen.

Lebensgefühl vermitteln

Beim Kochen wird jedes Mal der große Topf genommen, erklärt Anna Ritzinger. Denn beim Essen ist eigentlich immer mindestens einer mehr dabei. Jeder, der auf den Hof kommt, soll willkommen sein und wird in das Leben der Familie eingebunden. Es geht darum, dass alle eine gute Zeit haben. Was so die ganze Zeit passiert bei den Ritzingers kann man auch auf Social Media verfolgen. Täglich gibt's Neuigkeiten zu den Tieren auf Instagram – aktuell natürlich ganz besonders vom Mini-Schwein Kiwi.