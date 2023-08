Vega und Herkules: 360 Milliarden Lichtjahre weg von Thuisbrunn

Die Nacht ist nicht gerade ideal für den Blick ins All. Christina Birkenhake ist skeptisch, was die Wettervorhersage betrifft. Laut Wetterapp soll es die kommenden Stunden nicht regnen, dennoch ist die Wolkendecke am Himmel über der Fränkischen Schweiz ziemlich dicht. Eine sternenklare Nacht wird es wohl nicht werden, dennoch lohne sich ein Blick, so die Mathematikprofessorin, die an der FAU in Erlangen lehrt.

"Die Schönheit, die Unendlichkeit, man fühlt sich frei, reist Lichtjahre weit weg." Christina Birkenhake, Thuisbrunn

Vier Meter hohe Kuppel

Was Christina Birkenhake sich vor drei Jahren von einer Bonner Planetariumsfirma auf das Flachdach ihres Hauses im oberfränkischen Thuisbrunn hat montieren lassen, sucht seinesgleichen. Die weiße, schalenhafte Kuppel der Sternwarte ist rund vier Meter hoch, hat einen Durchmesser von dreieinhalb Metern. Im Inneren: Equipment, das wohl jeden Astronomen vor Neid erblassen lassen dürfte. Drei hochauflösende Teleskope für den tiefen Blick ins All.

Lichtjahre Entfernung

Foto-Aufnahmen von Galaxien in 360 Milliarden Lichtjahren Entfernung seien ihr schon gelungen. Planetarischer Nebel, Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules, Ringnebel im Sternbild Vega – durch entsprechend lange Belichtungszeitung und Übereinanderlegen einzelner Fotos entstehen Aufnahmen fremder Himmelswelten.

Himmelsführung für Neugierige

Gelegentlich öffnet Christina Birkenhake ihre Sternwarte für nächtliche Besucherinnen und Besucher. Charmant "Himmelsführungen" nennt die Professorin das. Dieses Mal sind zwei Nachbarinnen zu Besuch. Alexandra Schöning-Eisenbraun und Anna Meyer wollen einen Blick nach oben wagen. Alexandra setzt ihr Auge ans Okular, konzentriert sich. Den Stern "Albireo" soll sie jetzt erkennen, Entfernung zur Erde 433 Lichtjahre. "Zwei Sterne sehe ich, gelblich und bläulich, verteilt wie auf einem Samtkissen", sagt Alexandra.

Der Mensch fühlt sich klein

"Ein Doppelstern", erklärt Christina Birkenhake. Im Teleskop sieht man deutlich zwei Himmelskörper, mit dem bloßen Auge wäre höchstens einer zu erkennen. Der Mensch sei doch nur etwas ganz Kleines, irgendwie unbedeutend angesichts solcher Eindrücke, stellt "Himmelsguckerin" Alexandra fest. Ein großartiges Erlebnis, so habe sie Sterne noch nie gesehen. Anna Meyer blickt zum Hauptstern des Sternbildes "Leier". Wie eine hell leuchtende Glühbirne sehe das zunächst aus. Der Umgang mit dem Teleskop erfordert auch eine gewisse optische Erfahrung.

Regenschauer schließt Kuppel

Christina Birkenhake hat den Durchblick. Ihre Leidenschaft für die Sterne sei über Jahrzehnte gewachsen. Niemand stelle sich von heute auf morgen so eine Sternwarte aufs Dach, das ließe sich gar nicht ad hoc so einfach bedienen – bezahlen wahrscheinlich auch nicht. Über den Preis ihrer Sternwarte aber schweigt Christina Birkenhake.

Dann kommt das, was in diesem Sommer wohl unerlässlich ist: Regen. Die Kuppel schließt sich automatisch, rasch, um die teure Technik zu schonen. Der Blick in die Sterne – für Alexandra und Anna aus Thuisbrunn war er etwas kürzer als gedacht. Beeindruckend war er dennoch. Beide wollen wieder kommen, am besten in einer lauen Sommernacht.