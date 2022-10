VdK demonstriert in Kitzingen für Barrierefreiheit

Auch Barrieren in der Innenstadt

Doch auch die Stadt Kitzingen selbst hat bei der Barrierefreiheit großen Nachholbedarf. Deshalb gab es einen VdK-Demonstrationszug vom Bahnhof durch die Innenstadt zum Landwehrplatz an der Synagoge. Oberbürgermeister Stefan Güntner, der auch zur VdK-Kundgebung kam, räumt ein, dass es in der Fußgängerzone und einigen Innenstadtplätz noch viele Stolperstelle gebe. Man sei mit dem VdK aber in ständigem Austausch. Zudem sollen im Frühjahr Ergebnisse eines Wettbewerbs für die barrierefreie Umgestaltung von Bereichen der Innenstadt präsentiert werden.

Umgestaltung des Bahnhofs geplant

Die Stadt Kitzingen hatte einer Investorengruppe das Bahnhofsgebäude abgekauft. Geplant sei eine aufwändige Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Hier soll ein überdachter zentraler Omnibus-Bahnhof entstehen. Bürgermeisterin Astrid Glos wünscht sich, dass zeitgleich mit dieser Baumaßnahme auch der barrierefreie Ausbau des Bahnhofes stattfinden solle. "Dann haben wir halt zwei Großbaustellen gleichzeitig. Aber danach wäre alles perfekt."