VCD fordert Bahnausbau statt B15neu-Weiterbau

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Bayern stellt sich gegen die Pläne zum vierspurigen Weiterbau der "B 15 neu" zwischen Landshut und Rosenheim. "In Zeiten des Klimawandels ist weiterer Straßenbau in diesen Dimensionen widersinnig", sagt der Landesvorsitzende des VCD Bayern, Bernd Sluka.

Ausbau der Bahnstrecke längst überfällig

Anders als der Bau dieser Pseudo-Autobahn seien der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Landshut-Rosenheim über Mühldorf überfällig. Damit würde eine leistungsfähige Verkehrsverbindung zwischen den Oberzentren hergestellt werden, meint Sluka. Siegfried Polsfuß, Vorsitzender des Kreisverbandes aus Landshut, sagt: Obwohl es keine Direktverbindung auf der Schiene zwischen Regensburg und Rosenheim gebe, seien die Fahrtzeiten der Züge von circa drei Stunden gegenüber der Straße mit 2,5 Stunden vertretbar. Mit dem Bau der B15neu würde die Fahrzeit auf der Straße deutlich verkürzt und die Schiene wäre nicht mehr konkurrenzfähig.

Bahnstrecke als Zubringer zum Brennerbasistunnel

Die Elektrifizierung Landshut-Mühldorf-Rosenheim sei auch als Zubringer zum demnächst fertiggestellten Brennerbasistunnel nötig. Damit nicht noch mehr Güterzüge durch das bereits überlastete Stadtgebiet von München fahren müssten, sei diese Güterverkehrsverbindung unerlässlich.

VCD: Politik muss die richtigen Akzente setzen

Sluka kritisiert, dass der Bau der B15 neu ein weiteres Zeichen dafür sei, dass mit der aktuellen Verwaltungsstruktur keine Wende im Mobilitätsbereich zu erreichen wäre: „In Bayern gibt es überall noch Straßenbauämter, die ihren Zweck im Bau von immer neuen Straßen sehen" sagt Sluka. Auf der anderen Seite würden der Schiene die Ingenieure fehlen und selbst kleinste Planungen wie die Reaktivierungen von Nebenstrecken oder Elektrifizierungen Jahrzehnte dauern. Er forderte die Politik auf die richtigen Akzente zu setzen.