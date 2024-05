Unfälle durch Alkohol: Vatertag ist trauriger Spitzenreiter

Laut dem Statistischen Bundesamt sind auch andere Feiertage wie Neujahr oder der Tag der Arbeit besonders anfällig. Dort sind ebenfalls viele Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol zu beobachten. Die zweitmeisten Alkoholunfälle gab es vergangenes Jahr an Neujahr. 30 Unfälle wurden in Bayern an diesem Tag erfasst. Abgesehen von Feiertagen finden am Wochenende mehr Alkoholunfälle statt als unter der Woche.

Vatertag sorgt in ganz Deutschland für hohe Unfallzahlen

Dass besonders an Christi Himmelfahrt viele Unfälle unter Alkoholeinfluss passieren, ist jedoch kein rein bayrisches Problem. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes gab es 2022 am Vatertag 319 Verkehrsunfälle in ganz Deutschland. Damit war er auch bundesweit der Tag mit den meisten Unfällen unter Alkoholeinfluss. Die 50 Unfälle in Bayern entsprechen etwa 16 Prozent. Bayern verhält sich damit in etwa proportional zu seinem Bevölkerungsanteil.

Insgesamt gab es 2022 laut Daten des Statistischen Bundesamtes 38.771 Unfälle unter Alkoholeinfluss. Hier lag der bayerische Anteil bei 14 Prozent. Abschließende Daten für das Jahr 2023 liegen bundesweit derzeit noch nicht vor.

In Bayern mehr Alkoholunfälle als vor der Pandemie

Für Bayern gibt es die Zahlen für 2023 dagegen bereits. Die bayerische Polizei erfasste insgesamt 5.118 Alkoholunfälle. Das geht aus Angaben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration hervor. Im Vergleich zu 2022 sank die Zahl.

Die Betrachtung der vergangenen sieben Jahre deutet jedoch eher auf einen steigenden Trend bei Alkoholunfällen hin. Durch die Corona-Pandemie kam es 2020 und 2021 zwar zu kleineren Einbrüchen – vor fünf Jahren krachte es aber noch rund 300 Mal weniger als 2023.