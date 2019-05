Vatertag im Knast: Keine Selbstverständlichkeit

Zwei Mal 45 Minuten. Drei Folgen einer Fernsehserie, zwei Schulstunden, ein Fußballspiel. So viel Zeit haben Kinder laut Gesetz in Bayern, wenn sie ihren Vater im Gefängnis besuchen wollen. Pro Monat, wohlgemerkt, und nur in Begleitung ihrer Mutter. Körperkontakt gibt es dabei nicht, aus Sicherheitsgründen trennt eine Glasscheibe Häftling und Besucher.

Zwei Stunden Normalität

"Für Kinder verstärken diese Art von Treffen mitunter sogar die Entfremdung zum inhaftierten Elternteil", sagt Aylin Seuferling. Sie ist Mitglied im Nürnberger Treffpunkt e.V., einem Verein, der unter anderem Hilfe und Beratung für Straffällige anbietet. Seuferling steuert die Vater-Kind-Gruppe des Vereins, die Familien etwas Normalität im Gefängnisalltag ermöglicht. Dort können sich Väter und Kinder umarmen, miteinander spielen oder basteln, den Kontakt aufrechterhalten.

In der Vater-Kind-Gruppe ist das immerhin alle zwei Wochen für zwei Stunden lang möglich. Gemeinsame Zeit, die für beide Seiten besonders wertvoll ist. Denn wenn ein Elternteil im Knast landet, trifft diese Strafe immer auch die Kinder, sagt Hilde Kugler, die Geschäftsführerin des Vereins "Treffpunkt e.V.", der von den Städten Nürnberg und Fürth sowie vom Landesverband für Gefangenenfürsorge getragen wird.

"Wut, Trauer, Einsamkeit und Verwirrung"

"Während der Vater meist den Schock der Inhaftierung verarbeiten muss, ist die Mutter gewaltig mit sich selbst beschäftigt", erklärt die Sozialpädagogin Kugler. "Kinder erleben dann eine überforderte Familie und bleiben häufig in Wut, Trauer, Einsamkeit und Verwirrung zurück." Dazu komme oft eine Ausgrenzung von Freunden und in der Schule.

"Die Kinder sind die Letzten in der Kette und können in dieser Situation die Beziehung zu den Eltern nicht selbst steuern und nicht überprüfen, wie es dem Papa im Gefängnis geht." Hilde Kugler, Geschäftsführerin Treffpunkt e.V.

Der Verein Treffpunkt besteht seit mehr als 20 Jahren, seit 2004 gibt es die Vater-Kind-Gruppe. Von Anfang an war das Ziel, Angehörige von Inhaftierten zu unterstützen. Nach eigenen Angaben war der Verein lange Zeit der einzige in Bayern, der sich dieser Aufgabe annahm. Noch heute gibt es längst nicht an allen Gefängnissen in Deutschland Familienangebote wie das in Nürnberg. In den 36 Justizvollzugsanstalten Bayerns haben nur zehn vergleichbare Einrichtungen, unter anderem die Vater-Kind-Gruppe des Freundeskreises LaVista der Johanniter in Kempten.

Die Initiativen wollen es ermöglichen, die Beziehung zwischen Vätern und Kindern zu stärken. "Natürlich verbinden wir damit auch die Hoffnung, dass die Gefangenen künftig ihre Finger von Straftaten lassen, weil sie hier spüren, dass sie von den Kindern draußen gebraucht werden", sagte Anja Ellinger, Leiterin der JVA Kempten, im BR-Interview. Gleichzeitig soll den Kindern so geholfen werden, mit der schwierigen Situation zurechtzukommen. Nur dann könnten sie sich positiv entwickeln, zeigen sich die Verantwortlichen bei LaVista überzeugt.

JVAs sind auf Initiativen angewiesen

Allerdings wären solche Angebote in Justizvollzugsanstalten ohne Unterstützung von außen kaum möglich. Zwar hat laut UN-Kinderrechtskonvention jedes Kind das Recht auf einen regelmäßigen, persönlichen und direkten Kontakt zu beiden Elternteilen. Den für alle Gefangenen tatsächlich zu gewährleisten, können die JVAs weder garantieren noch leisten. Dafür sind sie auf die Arbeit von Initiativen wie Treffpunkt e.V. oder LaVista angewiesen.

Treffpunkt-Chefin Kugler strebt eine Vernetzung aller derartigen Einrichtungen an. Ihr Ziel ist es, Familienangebote in möglichst allen deutschen Gefängnissen zu schaffen. Damit Eltern auch im Knast Eltern sein können. In den Worten der Nürnberger Sozialpädagogin Aylin Seuferling: "Du kannst Verbrechen begangen haben und im Gefängnis landen, aber trotzdem ein guter Vater oder eine gute Mutter sein."