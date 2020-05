Vatertag: Besucheransturm trotz Corona-Beschränkungen

Auch anderorts in Bayern waren viele Leute unterwegs. Viele Familien besuchten auch die Tierparks in Bayern, die wochenlang geschlossen waren. Im Tiergarten Nürnberg mussten die Menschen am Eingang zum Teil länger anstehen, nicht immer mit dem nötigen Mindestabstand.

Nach Auskunft vieler Wirte verhielt sich die große Mehrzahl der Menschen jedoch sehr diszipliniert. Die Gäste nehmen die Corona-Regeln meist recht gelassen. Die Polizei hatte trotz des vielen Trubels in den Ausflugsorten nach jetzigen Informationen aus den Regierungsbezirken eher wenig zu tun. Sie spricht von einem sehr ruhigen Vatertag.

Kaum Rückstaus im Süden

Auch die wegen des Lkw-Fahrverbots in Österreich befürchteten Rückstaus an den Grenzübergängen zum Nachbarland sind an Christi Himmelfahrt weitgehend ausgeblieben. Zwar seien die Parkplätze an der Autobahn 8 vor dem Übergang Walserberg Richtung Salzburg voll gewesen, teilte die Polizei Oberbayern mit. Zu größeren Behinderungen sei es jedoch nicht gekommen. Am Nachmittag stand der Lkw-Verkehr am Grenzübergang Walserberg still, der Pkw-Verkehr wurde daran vorbeigeleitet.