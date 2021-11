vor 17 Minuten

Vater und vierjähriger Sohn in München tot im Wald aufgefunden

Ein Jogger hat am Sonntagmorgen im Truderinger Wald in München zwei tote Menschen gefunden: einen Mann und seinen vierjährigen Sohn. Beide weisen Schussverletzungen auf. Am Tatort lag auch eine Waffe. Jetzt ermittelt die Mordkommission.