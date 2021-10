Vater und Tochter in Laufach tot – Polizei ermittelt

In einem Einfamilienhaus in Laufach im Landkreis Aschaffenburg hat es am Donnerstag ein Gewaltverbrechen mit zwei Toten gegeben. Bei den Toten handelt es sich um eine 47-jährige Frau und ihren 83-jährigen Vater. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt in dem Fall. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

47-Jährige ist einer Kopfverletzung gestorben

Laut Zimmer wurde die Kriminalpolizei Aschaffenburg vom Klinikum Aschaffenburg über eine eingelieferte Schwerverletzte informiert. Die 47-Jährige war vom Rettungsdienst in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie starb einige Stunden später aufgrund einer erheblichen Kopfverletzung.

Lebensgefährte vorläufig festgenommen

Die Polizei ermittelte im Umfeld der Frau und stieß auf einen Mann. Aus Ermittlerkreisen wurde bekannt, dass es sich dabei um den Lebensgefährten der Frau handelt. Am späten Donnerstagnachmittag wurde dieser durch ein Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen.

Auch Vater tot aufgefunden

Als die Beamten nach dem 83-jährigen Vater der gestorbenen Frau sahen, fanden sie diesen tot in seiner Wohnung. Die Wohnung befindet sich im selben Anwesen in Laufach. Der Mann war ebenfalls an einer Kopfverletzung gestorben.

Tathergang unklar

Während des Abends liefen intensive Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und der Rechtsmedizin. Diese wurden vor Ort durch das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt. Derzeit wird der Tathergang rekonstruiert. "Unklar ist noch, wie sich das Geschehen im Detail abgespielt hat", so Polizeisprecher Schmitt zum BR.