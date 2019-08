Vater soll Säugling getötet haben - Prozessbeginn in Kempten

Der 22-Jährige Vater aus Kaufbeuren soll seinen Sohn massiv geschlagen und geschüttelt haben. Der Junge hatte laut Anklage beide Schlüsselbeine gebrochen, ein Schädelhirntrauma, blaue Flecken im Gesicht, an Armen und Beinen sowie Bisswunden an der Schulter und am Oberarm.

Vater sollte auf den Sohn aufpassen

Der Vater, der von der Mutter des Kindes getrennt lebt, sollte an dem Abend im August 2018 auf seinen Sohn aufpassen, da die Mutter zum Sport gehen und eine Freundin besuchen wollte. Nach den Misshandlungen rief er die Mutter an, diese fand ihr Kind schwerstverletzt, es starb dann im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat den Mann nun wegen Mordes angeklagt. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.