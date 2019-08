Vater soll Säugling getötet haben – Mutter sagt aus

Im Prozess gegen einen jungen Mann, der wegen Mordes an seinem Kind angeklagt ist, hat heute Vormittag die Mutter ausgesagt. Der Angeklagte habe sich ihrem Eindruck nach in den ersten acht Monaten des Lebens seines Sohnes über dessen Entwicklungsfortschritte gefreut und sei nie gewalttätig gegenüber ihm gewesen. Ihrer Aussage nach hatten sie und ihr Lebensgefährte sich das Kind beide gewünscht.

Mutter hatte sich vor der Tat vom Vater getrennt

Zwei Wochen vor der Tat hatte sich die junge Frau nach fünf Jahren Beziehung von ihm getrennt, weil er immer seltener nach Hause gekommen sei. Am Tatabend im August 2018 sollte er laut Anklage auf den Säugling aufpassen, da die Mutter zum Sport gehen und eine Freundin besuchen wollte. Währenddessen soll das Kind zu schreien begonnen haben, woraufhin der Angeklagte es massiv geschlagen und geschüttelt haben soll.

Der Säugling starb schwer verletzt im Krankenhaus

Der Junge hatte laut Anklage beide Schlüsselbeine gebrochen, ein Schädelhirntrauma, blaue Flecken im Gesicht, an Armen und Beinen sowie Bisswunden an der Schulter und am Oberarm. Als der Angeklagte die Mutter verständigte und sie in die Wohnung zurückkam, war der Säugling bewusstlos. Er starb später im Krankenhaus.

Vater stand zur Tatzeit unter Drogen

Der 22-jährige Vater war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und es wurde Cannabis in seinem Blut festgestellt. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, schnitt er sich laut Anklage den Unterarm auf. Gegenüber den Polizisten, die ihn anschießend ins Krankenhaus brachten, soll er mehrfach ausfallend und gewalttätig geworden sein, sodass er während der Behandlung gefesselt werden musste. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.