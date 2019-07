Vater rettet Kinder aus Donau und wird seitdem vermisst

Seit Sonntagabend gilt ein 46-jähriger Mann in der Donau als vermisst. Eine syrische Familie aus Regen war am linken Donauufer zwischen Metten und Deggendorf an einem unbewachten Badeplatz in die Donau gegangen. Als die vier Kinder im Alter zwischen 13 und 18 in Gefahr gerieten, sprangen der Vater und ein Bekannter der Familie ins Wasser.

Vom Vater fehlt jede Spur

Die Kinder konnten ans rettende Ufer gebracht werden, der Vater wurde dabei aber von der Strömung erfasst und Richtung Deggendorf abgetrieben. Obwohl rund 90 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und BRK sofort die Suche aufnahmen, konnte der 46-Jährige bisher nicht gefunden werden. Auch Rettungstaucher, Polizeihunde und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Suche soll am Montag fortgesetzt werden

Wegen der Dunkelheit wurden die Suchmaßnahmen in der Nacht erfolglos eingestellt – sie sollen heute wiederaufgenommen werden. Die Familie des Vermissten wurde von den Einsatzkräften und im Klinikum Deggendorf ambulant versorgt.