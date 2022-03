Vater misshandelt Säuglinge – "Tod billigend in Kauf genommen"

Vor dem Landgericht Hof muss sich ab Dienstag ein junger Vater wegen Misshandlung Schutzbefohlener verantworten. Er soll seine drei Monate alten Zwillinge geschlagen haben.

Vater soll schreiende Säuglinge misshandelt haben

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft habe der 28-jährige Vater in der Wohnung der Familie im Landkreis Wunsiedel die beiden schreienden Säuglinge heftig traktiert, dabei habe er unter anderem einem Kind ein Bein gebrochen, das zweite Baby habe einen Schädeldachbruch erlitten.

Mutter brachte verletzte Kinder in Klinik

Der Angeklagte habe zumindest billigend in Kauf genommen, dass die Misshandlungen auch zum Tod der Kinder hätten führen können, so die Staatsanwaltschaft. Die Ehefrau brachte die verletzten Kinder in eine Klinik. Über den aktuellen Gesundheitszustand ist momentan nichts bekannt. Im Prozess wird auch das Gutachten eines Rechtsmediziners erwartet. Für den Prozess hat das Landgericht Hof zwei Verhandlungstage angesetzt.