Vater missbraucht Tochter: Neun Jahre Haft

Mehr als 100 Fälle von Missbrauch standen in der Anklageschrift. Weil der Mann aus dem Raum Augsburg aber ein umfassendes Geständnis abgelegt hat und nicht vorbestraft ist, wurde er zu 9 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat für den Mann eine Haftstrafe von neun Jahren und zehn Monate Gefängnis gefordert, die Verteidigung acht Jahre Haft.

Die Mutter hält die Hand

Sein Opfer, ein heute 12 Jahre altes Mädchen, saß ihm dabei gegenüber, ließ während der Urteilsbegründung immer wieder die langen blonden Haare wie eine Vorhang vors Gesicht fallen. Ihre Mutter hielt ständig ihre Hand, weinte und wandte sich immer wieder ab.

Laut Richter Hoesch begannen die Übergriffe, als das Mädchen sechs Jahre alt war, bei einem Urlaub, in einem Pensionszimmer. Anfang blieb es bei intimen Berührungen, doch im Lauf der Zeit wurde das, was der Vater von seiner Tochter einforderte, immer massiver, nahezu jede Woche vergreift sich der Mann an seinem Kind.

Richter spricht von "Zuhältermethoden"

Als die Tochter sich irgendwann weigert, mitzumachen, droht ihr der Mann mit Schlägen und damit, andere Männer zum Sex dazuzuholen, "Zuhältermethoden" nennt Richter Hoesch dieses Vorgehen. Erst im April diesen Jahres vertraut sich das Mädchen der Mutter an, der Vater wird daraufhin sofort am Arbeitsplatz festgenommen.

Die Schülerin war zeitweise selbstmordgefährdet und leidet laut Gericht unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der Vater hat ihr immerhin durch sein Geständnis die öffentliche Aussage vor Gericht erspart. Außerdem will er dem Kind 40.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Besonders heraus hebt das Gericht die Rolle des Verteidigers Stefan Mittelbach. Der habe den Angeklagten überzeugt, dass es für alle Beteiligten besser ist, wenn er reinen Tisch macht und ein Geständnis ablegt. Der 35-Jährige Chemiearbeiter hat das Urteil heute noch im Gerichtssaal angenommen.