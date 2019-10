Vater baut Wohnheim für junge Menschen mit Behinderung

20 bis 26 Jahre alt sind die ersten sechs WG-Bewohner heute. Wenn alles gut geht und sie sich wohl fühlen, können sie hier im "Benedetto Menni Nest" gut versorgt wohnen bis ins hohe Alter.

Und das mitten in Aschau. Das neue Wohnheim befindet sich in einer gewachsenen Siedlung. Ein Projekt nach einem Konzept, das Schule machen könnte, wünscht sich Dietmar Klemens. "Unser größter Wunsch ist es, dass so etwas in ganz vielen Ortschaften entsteht."

Pflegepersonal gesucht

Noch ist das neue Wohnheim in Aschau am Wachsen, so wird zum Beispiel noch Pflegepersonal gesucht. Und auch der Kräutergarten auf der Terrasse muss noch bepflanzt werden.