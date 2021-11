Vaniessa Rashid: Vom Flüchtlingskind zur Politikerin

"Ich bin als Dreijährige geflüchtet und habe immer schon einen Verlust gespürt. Wenn man seine Heimat verlässt, dann tut man das nicht, weil man das möchte", erzählt Vaniessa Rashid. Auf ihrer Flucht war sie in Lebensgefahr. Die Erinnerungen prägen sie. Sie will ein besseres Leben für sich und für andere.

Schrecken der Flucht

Im zweiten Golfkrieg wird der Irak fast vollständig zerstört. Kurdische Familien werden verfolgt und bedroht. Tausende müssen ihre Heimat verlassen. Auch Vaniessa Rashid und ihre Familie. Drei Jahre ist die Familie auf der Flucht. Sie schlafen auf der Straße. Sie hungern. Zu Fuß schaffen sie es über die Berge vom Irak in die Türkei, wo sie von türkischen Soldaten beschossen werden. Ein Koffer, den Vaniessas Vater damals schützend vor sie hält, rettet dem Mädchen das Leben. Zwei Jahre leben sie in in einem Keller versteckt. Dann verschwindet der Vater plötzlich und und lässt die Familie im Stich. Ihre Mutter schlägt sich alleine durch. Sie schafft es mit ihren beiden Töchtern bis nach Deutschland.

Ankommen in Deutschland

Eine Flüchtlingsunterkunft in Deutschland ist ihr neues Zuhause. Ihre Mutter bringt Vaniessa Lesen und Schreiben bei. Trotzdem fällt es Vaniessa Rashid schwer, in ihrem neuen Leben wirklich anzukommen: "Es war schon sehr schwierig am Anfang anzukommen, sich zurecht zu finden – wenn ich meinen Klassenkameraden erzählen wollte, was passiert ist, habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, dass das, was mir passiert ist, nicht normal war. Dann fühlte man sich auch nicht normal. Und dieses Gefühl hat sich auch lange hingezogen." Die Familie verliert mit ihrer Flucht auch ihren Wohlstand. Sie sind arm und leben von Hartz IV. Ihre Nahrungsmittel holen sie sich bei der 'Münchner Tafel'. Auch das Essen in der Mensa der Realschule können sie sich nicht leisten.

Deshalb versteckt sich Vaniessa in der Mittagspause. Sie will nicht, dass andere von ihrer Armut erfahren: "Ich habe mich als Teenager dafür geschämt. Ich habe das auch meinen Freunden nicht erzählt, ich habe das verheimlicht – das war genau gegenüber meiner Realschule – dass wir zur Tafel gehen, dass wir da Essen holen müssen, damit wir überhaupt über die Runden kommen."

Zusammenhalt im neuen Land

Vaniessa Rashid und ihre Familie hatten großes Glück in Deutschland: Sie erhielten Asyl, sie durften bleiben und sie erfuhren Nächstenliebe im neuen Land. Das möchte die junge Frau heute zurückgeben.

"Es gab immer wieder tolle Menschen, die einen doch aufgefangen haben, die da waren und deshalb hat sich das auch so entwickelt, dass ich ehrenamtliche Arbeit toll finde und bis heute darin arbeite und supporte, wo ich nur kann." Vaniessa Rashid

Der Weg in die Politik

Vaniessa Rashid studiert inzwischen Politikwissenschaft und Jura. In Berlin will sie sich für vor allem für Kinderrechte und Migrationsthemen einsetzen. Ihre große Chance kommt vor der Bundestagswahl: Rashid wird von den Grünen als Direktkandidatin für den Münchner Osten nominiert.

Doch der Weg in die große Politik ist schwer: Ihr Wahlkreis ist traditionell eine Hochburg der CSU. In Umfragen liegt sie lange Zeit knapp vor dem Kandidaten der CSU. Am Ende verliert sie die Wahl gegen ihn. Doch Vaniessa Rashid bleibt dran: "Das Direktmandat war greifbar nah. Das Ergebnis hat aber doch dazu animiert zu sagen: In vier Jahren holen wir das Ding!" Ihr ist es wichtig, dass der Bundestag in Berlin bunter wird und Menschen wie sie eine Stimme bekommen:

"Politik ist für mich etwas, wo ich mich einbringen kann, um etwas zu verändern. Für viele, die es nicht schaffen, ihre Stimme zu erheben. Dazu gehört ja ganz viel Kraft und Mut und ich hatte einfach in meiner gesamten Lebensphase das Glück, eine Mutter zu haben, die mir diese Kraft mitgegeben hat. Und dieses Glück haben viele andere nicht." Vaniessa Rashid, Bündnis90/Die Grünen