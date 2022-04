Vandalismus: Steinewerfer zerstören Fenster an Coburger Schule

Unbekannte haben insgesamt neun Fenster der Realschule II in Coburg beschädigt. Wie der Landkreis als Träger der Schule mitteilt, deuten die Schäden darauf hin, dass schwere Steine auf die Scheiben geworfen wurden. Angaben der Schule zufolge stammen die Steine von nahegelegenen Wegen.

Vandalismus: Tausende Euro Schaden an Realschule II

Schulleiter Klaus Reisenweber spricht in einer Mitteilung von "sinnlosem Vandalismus". Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Beschädigungen hätten in den Osterferien stattgefunden, heißt es.

Zerstörung auch an anderer Coburger Schule

Auch an der Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg sei es in den vergangenen Tagen zu Vandalismus gekommen. Bänke seinen umgeschmissen und Sitzbereiche zerstört worden. Die Schulen würden nun überlegen, die Nutzung der Sportflächen außerhalb der Unterrichtszeiten zu untersagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 zu melden.