Vandalismus: Schulbusse in Rhön-Grabfeld ausgefallen

In der Nacht auf Freitag wurden acht Busse des OVB (Omnibusverkehr Bischofsheim) so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren: Laut Polizei wurden die Kühler der Busse beschädigt und Kabelstränge sowie Keilriemen durchtrennt. Die Fahrtzeuge verloren Kühlwasser und sprangen teilweise nicht an.

Der morgendliche Schulbusbetrieb musste daher ausfallen. Betroffen waren die Fahrten von Bischofsheim zu den Realschulen und Gymnasien in Bad Neustadt und Mellrichstadt, zur Grund- und Mittelschule Bischofsheim und zur Förderschule Hohenroth.

Eltern reagierten schnell: Schüler kamen rechtzeitig zum Unterricht

Nach Auskunft der Schulen seien die Schüler jedoch meist pünktlich zum Unterricht erschienen. Eltern hätten sich entweder in Fahrgemeinschaften organisiert oder wären auf andere Buslinien umgeschwenkt. Gleichzeitig hatte die OVB Ersatzbusse auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft und losgeschickt. Ab dem Mittag sei der reguläre Schulbusbetrieb wieder sichergestellt, so der OVB.

Busunternehmen hat Insider im Verdacht

Da einer der beschädigten Busse nicht auf dem Betriebshof abgestellt war, sondern an einem externen Ort, den nur wenige Personen kennen, geht die Polizei bereits einem konkreten Verdacht nach. "Das war ein Insider, sagte Claudia Herbig aus der OVB-Geschäftsleitung. Es gebe auch schon einen konkreten Verdacht. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zur Schadenshöhe.