Vandalismus: Kriegerdenkmal in Lappersdorf "geköpft"

In der Nacht auf Freitag (24.07.) ist das Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche in Lappersdorf im Landkreis Regensburg buchstäblich enthauptet worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen vermutlich ein oder mehrere Täter den Kopf des Reiters ab.

Bürgermeister ist schockiert

Der Kopf der Statue sei bis jetzt nicht auffindbar, so die Ermittler. Vermutlich haben ihn die Täter mitgenommen. Bürgermeister Christian Hauner (Freie Wähler) zeigte sich geschockt: "Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht sowas zu machen und ein Kriegerdenkmal so zu enthaupten. Das ist einfach Wahnsinn, dass es so weit kommt!"

Denkmal soll schnell repariert werden

Laut Bürgermeister Hauner wird man sich zeitnah darum bemühen, das Kriegerdenkmal wieder in seinen Originalzustand zu versetzen. Es gebe noch ein Photo, auf dem der Originalzustand zu sehen ist. Man werde sich darum bemühen, das Denkmal schnell wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen, so Hauner.

Tatort neben Polizeiwache

Bemerkenswert an der Tat ist außerdem, dass das beschädigte Denkmal direkt neben der Polizeiwache in Lappersdorf steht. Nach Angaben des Bürgermeisters, ist dort aber nur zu den regulären Bürozeiten jemand vor Ort.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.