Vandalismus in Zapfendorf: Drei Mädchen verantwortlich

Seit August 2017 hat eine Serie von Sachbeschädigungen die Bevölkerung rund um Zapfendorf im Landkreis Bamberg in Atem gehalten. Wie sich nun herausstellte, war dafür ein jugendliches Trio aus den Landkreisen Bamberg und Lichtenfels verantwortlich. Drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurden von der Polizei als Tatverdächtige ermittelt.

Säge, Kot und Eier

Immer wieder sägten die Mädchen Bäume an, unter anderem auf Spielplätzen, am Rathaus – oder wie zuletzt den Christbaum im Ortszentrum. Sie beschmierten Fahrkartenautomaten mit Eiern, verunreinigten das Zapfendorfer Freibad gleich zweimal mit Pferdekot und einen Aufzug am Zapfendorfer Bahnhof mit Hundekot.

Motiv: Langeweile

Wie die Polizei mitteilt, konnten die drei jungen Frauen durch akribische Spurensicherungsmaßnahmen als Tatverdächtige ermittelt werden. Die Mädchen haben alle Taten weitestgehend zugegeben. Als Motiv nannten sie "pure Langeweile". Ihre Taten seien weder politisch noch fremdenfeindlich motiviert gewesen. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro, die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen verantworten.