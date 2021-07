Vandalismus in Bayreuth: Vorwurf gegen Stadt und Polizei

Am vergangenen Freitag bekamen Schüler in Bayern ihr Abiturzeugnis. Ob die jüngsten Feierlichkeiten auf dem früheren Landesgartenschaugelände in Bayreuth damit zu tun hatten, ist unklar. Laut Aussagen eines Kioskbetreibers steht aber fest: In der Nacht auf Samstag sollen etliche Jugendliche auf dem Gelände gefeiert und randaliert haben.

Kiosk-Betreiber muss in der Wilhelminenaue aufräumen

Von "Hunderten feier- und saufwütigen Kids" und "14- bis 15-jährigen Besoffenen" schreibt Cornelius Sturm auf Facebook. Der Kioskbetreiber habe alleine bis spät in die Nacht dafür sorgen müssen, Müll, Schäden und Fäkalien von seinem Eigentum und dem der Stadt fernzuhalten, so Sturm, der dafür in den sozialen Netzwerken viel Zuspruch erhält – wohingegen vor allem die Stadt Bayreuth viel Spott erntet.

Polizei soll Jugendliche nicht ausreichend kontrolliert haben

Sturms Vorwürfe: Der von der Stadt an einigen Tagen in der Woche beauftragte Sicherheitsdienst sei ausgerechnet an dem Abend, an dem die Bayreuther Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse erhalten hätten, nicht zum Dienst eingeteilt gewesen. Und die Polizei habe die teils minderjährigen schwer Betrunkenen nicht ausreichend kontrolliert. Überhaupt hätten die Polizisten bei ihren wenigen Besuchen auf dem Gelände am Freitagabend ihre Streifenwagen meist nicht einmal verlassen.