Vandalismus in Bamberger Kirchen – Urteil erwartet

Nach einer Vandalismus-Serie in mehreren Bamberger Kirchen fällt voraussichtlich am Mittwoch ein Urteil am Landgericht Bamberg gegen einen 26-jährigen Mann. Laut Staatsanwaltschaft soll er mehrere Heiligenfiguren und Bilder beschädigt oder gestohlen haben. Außerdem soll er eine Schautafel und die Fensterscheibe einer Kirche beschmiert und wiederholt ein Kruzifix im Stadtgebiet bespuckt haben.

Angeklagter ist geständig

In der Ottokirche stieß der 26-Jährige laut Anklage zwei Holzskulpturen zu Boden und richtete einen Schaden von über 2.000 Euro an. Der Angeklagte ist weitgehend geständig. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Mann bei der Ausübung der Taten im Sommer vergangenen Jahres unter einer psychischen Erkrankung litt.

Urteil erwartet

Am Mittwoch soll daher am Landgericht Bamberg ein Gutachter zu seiner psychischen Verfassung gehört werden. Anschließend könnten die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung folgen und dann ein Urteil fallen. Der 26-Jährige muss sich wegen Beschimpfung von Religionsgemeinschaften, Sachbeschädigung, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten.

Öffentliche Aufmerksamkeit

Alle Taten spielten sich innerhalb weniger Tage im Frühjahr 2018 ab. Sie hatten im vergangenen Frühjahr für große öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, weil zunächst ein religiöses Motiv vermutet worden war. Die Ermittlungen haben dies jedoch nicht bestätigt.