Vandalismus: Erneut Anschläge auf CSU-Bürgerbüro in München

Unbekannte haben Ende März und am 2. April die Fensterscheiben eines Bürgerbüros der CSU in München mit Steinen und Eiern eingeworfen. In den Räumlichkeiten an der Verdistraße arbeiten der Landtagsabgeordnete Josef Schmid und der Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger.

Bislang entstand "nur" Sachschaden

Zu der ersten Attacke kam es zwischen dem 26. und dem 30. März. In dem Zeitraum bewarfen Unbekannte das Bürgerbüro mit Eiern und einem Stein. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Der zweite Anschlag erfolgte am 2. April kurz nach 21 Uhr. Auf Überwachungsaufnahmen sind zwei Täter zu sehen, die mit einem Stein die Fensterscheibe zerstören. Auch hier liegt der Schaden bei mehreren hundert Euro.

Naziparolen und Hakenkreuze

Ob die beiden Personen auch für den Angriff Ende März verantwortlich sind, ist unklar. Das Bürgerbüro war bereits im Juni 2020 und im Januar 2021 mit Naziparolen und Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.