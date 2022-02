Vandalismus an der 100-jährigen Friedenslinde in Lohr

360 Grad Einschnitt, sechs Zentimeter tief: Das ist das Ausmaß der massiven Beschädigung an der über 100 Jahre alten Winterlinde, so das Landratsamt Main-Spessart in einer Pressemeldung. Der Baum wurde 1918 als Friedenslinde zum Ende des Ersten Weltkrieges gepflanzt. Der oder die Täter haben mit die Leitungsbahnen des Baumes für Wasser und Nährstofftransport so stark geschädigt, dass mittelfristig eine Fällung der Linde in Betracht gezogen werden muss.

Lebenserwartung der Linde liegt bei 1.000 Jahren

Eine 100-jährige Linde ist 20 Meter hoch und 12 Meter breit und besitzt in der Regel ca. 600.000 Blätter. Damit liegt die Blattgesamtoberfläche bei etwa 1,5 Hektar. An einem sonnigen Tag kann von ihr etwa 36.000 Kubikmeter Luft verstoffwechselt werden. Die Lebenserwartung einer Winterlinde kann bei bis zu 1.000 Jahren liegen, erklärt das Landratsamt in der Pressemitteilung.

150.000 Euro nötig um die Linde zu ersetzen

Der Baum war bislang in einem sehr guten Zustand, wie die halbjährlich vorgenommenen Überprüfungen in der Vergangenheit gezeigt haben. "Hier wurde Allgemeingut mit Geschichtshintergrund massiv geschädigt. Um solch eine Linde zu ersetzen, braucht es 2.000 neue Jungbäume, was mit rund 150.000 Euro Kosten verbunden ist", macht Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Hilmar Keller deutlich.

Landratsamt bittet um Hinweise zur Tat

Vorerst kann die Winterlinde stehen bleiben, da sie trotz Beschädigung noch verkehrssicher ist. Dies muss nun aber in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Die Polizei wurde eingeschaltet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Für Hinweise aus der Bevölkerung ist das Landratsamt sehr dankbar.