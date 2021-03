Valeo will Stellen streichen: Kundgebung auch in Kronach

Etwa 50 Beschäftigte des Autombilzulieferers Valeo in Neuses bei Kronach haben sich an einer bundesweiten Aktion zum Erhalt von Arbeitsplätzen in ihrem Unternehmen beteiligt. Aufgerufen dazu hatte die IG Metall. Nach Angaben der Gewerkschaft habe das Unternehmen im vergangenen Jahr bereits etwa 600 Stellen abgebaut und plane in diesem Jahr weitere 700 Stellen zu kürzen. Besonders betroffen könnte der Standort Wemding in Schwaben sein. Dort befürchtet die IG Metall den Wegfall von etwa 200 Arbeitsplätzen.

Plakataktion der Valeo-Beschäftigten vor dem Werkstor in Kronach

Gabriele Ruppert, Betriebsratsvorsitzende der Valeo Wischer GmbH in Neuses bei Kronach sagte dem Bayerischen Rundfunk, man habe mit einer Plakataktion vor dem Werkstor die Solidarität mit den vom geplanten Stellenabbau betroffenen deutschen Standorten zeigen wollen. Jedes hochgehaltene Plakat stehe für einen Mitarbeiter, dessen Job in Gefahr sei, so Ruppert.

Kundgebung auch am Valeo-Standort in Bad Rodach

Am Standort Neuses bei Kronach arbeiten momentan etwa 150 Angestellte, Stellenstreichungen soll es hier keine geben. Auch am Valeo-Standort in Bad Rodach im Landkreis Coburg fand heute Vormittag eine Solidaritätskundgebung statt. Dort sind etwa 1.200 Angestellte beschäftigt.

Weitere Warnstreiks der Gewerkschaft IG Metall

Nicole Ehrsam, politische Sekretärin der IG Metall in Coburg sagte bei der Aktion, am Dienstag ende die Friedenspflicht bei den Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite. Deshalb würden ab morgen und in den kommenden Wochen immer wieder coronakonforme Warnstreiks stattfinden, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent im Volumen und eine Beschäftigungssicherung zum Beispiel durch kürzere Arbeitszeiten mit einem Teillohnausgleich.