Corona: Am Valentinstag gibt es für Blumenhändler eine Ausnahme

Sander Verdel schiebt drei Transportboxen aus seinem Lastwagen. Darauf stehen Gerbera, pinke Rosen, Freesien und Eimer voll mit grünen Zierblättern und Zweigen. Die meisten roten Rosen fehlen noch – der Speditionsfahrer hatte einen Unfall. Das kann vorkommen, passt aber irgendwie zu diesem Corona-Jahr. Es wird derzeit nur ein Bruchteil dessen geliefert, was hier bei Fleur Holland sonst ankommt.

Corona-Lockdown hat das Blumenlager geleert

Normalerweise holt das Unternehmen zweimal die Woche mit dem eigenen Lkw Blumen aus den Niederlanden. Vom Zentrallager Ottmannsreuth aus bestücken sie ihre 20 Filialen – von Marktredwitz bis Coburg. Normalerweise. Jetzt ist die Versandhalle des Familienbetriebs aus dem Landkreis Bayreuth in zweiter Generation leer.

Blumenverkäufer profitieren vom Kundenansturm am Valentinstag

Die Blumenläden haben geschlossen, die 120 Angestellten von Fleur Holland sind fast alle in Kurzarbeit. Im vergangenen Jahr hätten sie am Valentinstag 10.000 Kunden gehabt, so Verdel. Wegen Corona ist in diesem Jahr alles anders, am Valentinstag gibt es für die Blumenläden aber eine Ausnahme: Bei Verdels stehen sieben Floristinnen in einer Abteilung der Halle und binden Blumensträuße. In Weiß mit Pink und Rot, außenrum Grün – den Liebesfarben zum Valentinstag.

Lebensmittelmärkte unterstützen Blumenläden beim Verkauf

Drei große Lebensmittelmärkte wollen die Blumen für Fleur Holland mit verkaufen. Dort ist es nämlich erlaubt – eingereiht zwischen Haushaltswaren, Obst und Kaffeebohnen. Geld verdienen sie bei Fleur Holland mit der Aktion nicht, aber die Firma bleibt wenigstens im Gespräch und die Mitarbeiter können mal wieder etwas tun. Außerdem wünscht sich die Kundschaft dringend Blumen. Das berichten die Floristinnen, die sonst in einer der Filialen für die Kundschaft da sind.

"Die Kunden fragen mich immer wieder, wann wir wieder aufmachen, ihnen fehlen die Blumen in dieser grauen Zeit." Annika Sengenberger, Floristin

In einem großen Supermarkt in Marktredwitz ist gleich neben dem Eingang eine Fleur-Holland-Filiale – derzeit hat sie aber geschlossen. Floristin Andrea Söllner baut ihren Blumenstand deswegen drinnen im Markt auf. Der Blumenladen ist Untermieter in seinem Markt, sie haben ein gutes Verhältnis miteinander. Blumen und Lebensmittel ergänzen sich.

Kunden können Blumen telefonisch bestellen

An der geschlossenen Tür des Blumenladens weisen Poster darauf hin, dass die Kundinnen und Kunden auch telefonisch Blumen bestellen können. Das sogenannte "call and collect". Aber mit Blumen ist es wie mit Kleidung, meint Floristin Andrea Söllner. Die Kunden wollen die Ware sehen, berühren und riechen.

Fünf Prozent vom Jahresumsatz macht der Valentinstag bei Fleur Holland aus. Wenn es mit den Blumen im Lebensmittelladen einigermaßen läuft, machen sie vielleicht weiter. Eine Zeitlang könnten sie schon noch überstehen. Momentan helfen ihnen die Fördergelder. Immerhin ist am Mittwoch, nach langem Warten, die Überbrückungshilfe 3 freigeschaltet worden – die werden die Verdels wohl beantragen.