Valentinstag: #streettalk in Erlangen

Eine Projektgruppe von "Bildung Evangelisch" will am Valentinstag (14.02.22) in Erlangen der großen Liebe auf die Spur gehen. Die Initiatoren starten eine neue Dokumentationsreihe unter dem Motto #streettalk. Dabei spricht ein Team um Pfarrer Martin Höpfner mit Passanten in der Innenstadt über das Geheimnis einer stabilen Beziehung und die Frage, ob lebenslange Treue noch zeitgemäß sei.

Kurzfilm geplant

Aus den Antworten der Befragten soll ein dokumentarischer Kurzfilm entstehen. Zu Wort kommen neben den Erlangern unter anderem auch eine Paartherapeutin, eine Scheidungsanwältin, eine evangelische Pfarrerin und ein katholischer Priester. Zur Ausrüstung von #streettalk gehören Kamera, Mikrofon und Lastenrad.

Teilnahme wird belohnt

Die Teilnahme lohnt sich: Gesprächsbereite erhalten zum Dank ein Last-Minute-Geschenk für den Valentinstag: Rote Rosen zum Weitergeben an die Liebsten. Der Film ist Auftakt einer Reihe, die sich mit verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzt. Das Projekt #streettalk wird unter anderem von der Evangelischen Landeskirche unterstützt.