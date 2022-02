Valentinsaktion: Ein Herz für Falschparker

"Nicht geschimpft ist gelobt genug", sagt der Volksmund, muss aber nicht zwangsläufig die beste Erziehungsmethode sein. Nicht nur, wer Hunde, Kinder oder einen Ehepartner zuhause hat, weiß das. Eine kleine Anerkennung für das richtige Verhalten kann mindestens genauso gut motivieren. Die Kommunale Verkehrsüberwachung in Illertissen verteilt deshalb am Valentinstag Dankeskarten mit jeweils einer Teemischung. Wie kommt das bei den Autofahrern an?

Wissen Sie, woher der Valentinstag kommt? Hier können Sie es nachlesen.

Über 500 Valentinsgrüße

"Vielen Dank, das ist ja eine schöne Aktion" oder "Deutlich besser als Knöllchen" ist von den Autofahrerinnen und Autofahrern zu hören. Mehrere Körbe mit insgesamt 500 Karten werden verteilt, Anita und Jana von der Kommunalen Verkehrsüberwachung heften sie hinter die Scheibenwischer. Einige Bürger sind kurz irritiert, wenn sie aus den Geschäften und Läden zurück zu ihren Autos kommen. Doch die meisten freuen sich über das kleine Geschenk.

Aktion soll die Perspektive ändern

Die Stadt Illertissen will den Blick auf die Verkehrssituation verändern. "Sonst nehmen wir ja nur immer die negativen Fälle in den Blick", sagt Martina Metzner, die Leiterin der örtlichen Verkehrsüberwachung: "Aber dass rund 80 Prozent der Leute richtig parken, das wird oft vergessen." Wer dennoch falsch parkt, der bekommt lediglich eine Ermahnung. Als Autofahrer reicht es in Illertissen beispielsweise nicht, nur die Ankunftszeit auf ein weißes Blatt Papier zu schreiben, es muss schon die blaue Parkscheibe sein. Wer noch keine hat, bekommt am Valentinstag eine von der Verkehrsüberwachung geschenkt.

Auch für Kontrolleure und Kontrolleurinnen ein schöner Tag

Die Aktion fand schon mehrmals statt, vergangenes Jahr musste sie wegen Corona abgesagt werden. Im Jahr davor gab es Geschenke, damals keinen Tee, sondern leckere Schokoherzen. Die wichtigsten Parkplätze in der Stadt sind auf der Rückseite der Dankeskarten verzeichnet, die übrigens von der Stadt und der Werbegemeinschaft Illertissen gesponsert werden.

Nicht nur für die Autofahrerinnen und Autofahrer ist die Verteilaktion ein schönes Erlebnis. Auch für die Kontrolleurinnen, die am Valentinstag fast ausnahmslos ein Lächeln geschenkt bekommen.