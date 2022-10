Lehrkräftemangel: Piazolo bleibt Zusagen schuldig

Per Video war Staatsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zur Jahreshauptversammlung der "Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien e. V." im Gymnasium Herzogenaurach zugeschaltet.

Verein: "Wir müssen Prioritäten setzen"

Vor allem der Lehrkräftemangel, die große Zahl ukrainischer Geflüchteter sowie der Umgang mit der Energiekrise machten aktuell den Schulleiterinnen und Schulleitern Sorgen. "Wir müssen Prioritäten setzen", sagte der Vereinsvorsitzende Walter Baier zum Bayerischen Rundfunk. "Wir können nicht alles lösen und wir können nicht alles gleichzeitig schaffen", so der Oberstudiendirektor.

Viele ukrainische Flüchtlinge seien für das Gymnasium geeignet. Hier sei es wichtig, dass die Politik sinnvolle Regelungen schaffe, die die Schulen nicht überforderten und die Kommunikation zwischen Schulen und Kultusministerium an erster Stelle stehe.

Piazolo bleibt Zusagen schuldig

Wirkliche konkrete Zusagen oder Ankündigungen von Kultusminister Piazolo gab es nicht, auch wenn sich mancher Versammlungsteilnehmer vielleicht konkrete Zahlen für neue Lehrerinnen- und Lehrerstellen gewünscht hätte. Er versprach aber, in Zeiten, in denen "eine Krise die andere abwechselt", auf fortlaufende Absprachen mit den Schulen zu setzen und den Lehrermangel ernst zu nehmen - unter anderem auch, indem er bei Teilzeitkräften für eine Stundenaufstockung werben will.

Auch wolle er in der Energiekrise die Temperatur in Klassenzimmern nicht zu sehr abzusenken. Faszinierend sei es für ihn, wie die Schulen die ukrainischen Flüchtlinge integriert hätten. Zudem kündigte er an, weitere Verwaltungsstellen schaffen zu wollen und auf "erweiterte Schulleitungen" zu setzen.

Positiver Anklang trotz mangelnder Zusagen

Für Walter Baier waren die Ankündigungen durchaus positiv. Allerdings zweifelt auch er, dass Piazolo wirklich alles umsetzen könne. "Da sprechen halt andere auch mit. Da ist der Koalitionspartner dabei, der Ministerpräsident. Das ist schon so eine Gemengelage, wo man sich fragen muss, ob er die Richtung vorgeben kann. Er hat ja auch alle anderen Schularten zu betreuen, aber ich glaube schon, dass er es versucht", so Baier zum Bayerischen Rundfunk.