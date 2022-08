VAG Nürnberg: Mit besserem Angebot gegen den Fahrgastschwund

Im vergangenen Jahr waren in Nürnberg 1,6 Prozent weniger Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs als im Jahr davor. Diese Zahl veröffentliche der städtische Verkehrsbetriebs VAG jetzt in seinem Jahresbericht. Die Zahl der Fahrgäste sank von rund 121 Millionen auf rund 119 Millionen. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die vor allem ab Herbst 2021 für massive Einbrüche bei den Fahrgastzahlen sorgte.

Das Sozialticket kommt gut an

"Dank des Rettungsschirms, den Bund und Länder aufgelegt haben, konnte größerer finanzieller Schaden abgewendet werden", heißt es im Jahresbericht. Die Fahrpreise im Nürnberger Nahverkehr waren im Jahr 2021 nicht erhöht worden. Das 365-Euro-Ticket für Schüler und das Sozialticket für 15 Euro wurden gut angenommen. Das 365-Euro-Ticket für alle wird es nicht geben. Das hätte nach Berechnungen des Stadtkämmerers das Defizit der VAG um rund 35 Millionen Euro erhöht, das die Stadt dann ausgleichen müsste.

Pandemie bremst Verkehrswende

Das vergangene Pandemie-Jahr war auch ein Rückschlag für die Verkehrswende in Nürnberg. Der ÖPNV-Anteil am Verkehr in der Stadt sank von 23,3 auf 15,7 Prozent. Das bedeutet, dass immer weniger Wege in der Stadt mit Bussen und Bahnen zurückgelegt werden. Damit sich das ändert, investiert die VAG nach eigene Angaben in die Verkehrswende und will durch ein verbessertes Angebot künftig mehr Kunden anlocken.

Renaissance der Straßenbahn

So ist geplant, dass in den kommenden Jahren neue Straßenbahnverbindungen geschaffen werden. Die Line 7 soll auf der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark reaktiviert werden. Außerdem ist geplant, dass sie das künftige Quartier der Technischen Universität im Stadtsüden mit einer Verlängerung bis zur Bauernfeindstraße erschließt. Vorgesehen sind zwei weitere Linien, die das bestehende Netz nutzen: die Linie 10 von der Haltestelle "Am Wegfeld" bis zum Dutzendteich und die Linie 11 von Mögeldorf nach Gibitzenhof.

Neue Züge für Tram und U-Bahn

Außerdem investiert die VAG in moderne Fahrzeuge. Noch in diesem Jahr sollen alle 35 U-Bahnen der neuen Baureihe G1 im Einsatz sein. Sie lösen die Fahrzeuge ab, die noch aus der Anfangszeit der U-Bahn stammen. Auch die Straßenbahnen werden modernisiert. Derzeit werden die ersten neuen Züge getestet, ab Herbst sollen sie im Regelbetrieb fahren.

Immer mehr Elektrobusse

Im Busverkehr setzt der Verkehrsbetrieb immer mehr Elektrofahrzeuge ein. Derzeit sind 46 E-Busse unterwegs. Damit kann rund ein Viertel aller Fahrten elektrisch abgewickelt werden. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen dann bereits 92 E-Busse im Einsatz sein. Damit sei dann etwa die Hälfte der VAG-Busflotte auf E-Betrieb umgestellt, so eine Sprecherin. Der Strom für die E-Busse kommt nach Angaben der VAG von einer neuen Photovoltaik-Anlage im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Die verbleibenden Erdgas-Busse werden mit Biogas betrieben.

Leihfahrräder kommen gut an

Mit 1.500 Leihfahrrädern ist die VAG auch auf zwei Rädern unterwegs. Im vergangenen Jahr wurden rund 550.0000 Ausleihungen gezählt ein Viertel mehr als im Vorjahr. Seit vergangenem Jahr verleiht die VAG auch Lastenfahrräder. Künftig sei auch geplant, über die Mobilitätsplattform NürnbergMOBIL Carsharing anzubieten und E-Scooter zu vermieten, heißt es im Geschäftsbericht.