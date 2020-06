04.06.2020, 16:41 Uhr

VAG Nürnberg bleibt trotz Corona-Krise optimistisch

Auch der Öffentliche Nahverkehr in Nürnberg bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren. Die Fahrgäste kommen nur ganz allmählich wieder. Dennoch will die Verkehrs-Aktiengesellschaft Geld in die Zukunft investieren.