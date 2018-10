VAG in Nürnberg: Alterssimulator macht das Busfahren schwer

Wie sich das Altern anfühlt und wie schwer es ältere Menschen haben, zum Beispiel in den Bus einzusteigen – das demonstriert die VAG zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband am Dienstag (09.10.18) bei einem Aktionstag am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg.

Ein ganz spezielles Gefühl

Interessierte Bürger können mit Alterssimulationsanzug und Rollator selbst ausprobieren, wie schwer es ist, in einen Bus einzusteigen. Plötzlich 20 Kilo mehr zu wiegen und steife Gelenke zu haben – ein ganz spezielles Gefühl, so die Veranstalter. Das Ziel: Die Menschen sollen sich in ältere Mitbürger mit körperlichen Einschränkungen hineinversetzen.