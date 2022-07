Uwe Brandl kandidiert nicht mehr: Bruch mit CSU-Ortsverband?

Uwe Brandl will nicht mehr für das Amt des Abensberger Bürgermeisters kandidieren. "Ich habe drei sehr intensive und erfolgreiche Jahrzehnte meine Heimatstadt mitgestalten dürfen. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht mehr um eine weitere Amtszeit bewerbe", so Brandl auf BR-Nachfrage.

Brandl kritisiert "Stil" einzelner Parteikollegen

Bereits zuvor war ein Schreiben der Abensberger CSU im Umlauf, in der angekündigt wurde, dass die CSU nicht mit Brandl zur Bürgermeisterwahl antreten werde. Nun hat sich der langjährige Präsident des Bayerischen Gemeindetages wesentlich konkreter zu den Gründen für seinen Verzicht geäußert: "Was mich zu dieser Entscheidung bewogen hat, ist der Stil und die Art, wie einzelne Mandatsträger meiner Partei meinen, 'neue Politik' machen zu müssen." Brandl kritisiert, dass einmal getroffene Mehrheitsentscheidungen binnen kürzester Zeit in Frage gestellt werden und dass möglichen Wählern falsche Versprechungen gemacht würden, die allerdings nicht zu bezahlen und damit zu verantworten seien. Diese Politik entspreche weder seinem Demokratieverständnis noch dem vom Gemeinwohl und Verantwortung, so der gelernte Jurist.

"Kurz gesagt: Wenn Grundsatzeinstellungen einer Arbeitsgemeinschaft nicht mehr kompatibel sind, kann man entweder seinen eigenen Überzeugungen abschwören oder muss Konsequenzen ziehen. Ich habe mich für Letzteres entschieden." Uwe Brandl, Bürgermeister von Abensberg

Konflikt mit Bürgermeister schwelt schon länger

Ob er in einer Aufstellungsversammlung überhaupt die notwendige Mehrheit der Abensberger CSU erhalten hätte, sei aber kein Grund für seine Entscheidung gewesen. Allerdings scheint der Bruch zwischen Brandl und dem Ortsverband vollzogen: Als Bürger und Wähler würde er jetzt die Kandidatur von Bernhard Resch unterstützen, dem bisherigen Zweiten Bürgermeister und damit Stellvertreter von Brandl. Resch tritt für die "Landwähler Offenstetten" an. Brandls Rückzug aus dem Abensberger Rathaus dürfte allerdings keine Folgen für seine politische Karriere haben: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat den 62-Jährigen erst im Juni erneut zum Präsidenten des kommunalen Spitzenverbandes gewählt. Der Abensberger tritt sein Amt zum 1. Januar 2023 an.

Abensberger CSU will sich nach Rückzug von Uwe Brandl verjüngen

Nachdem Uwe Brandl angekündigt hat, dass er nicht mehr für das Amt des Abensberger Bürgermeisters kandidieren wolle, reagiert die Abensberger CSU nun auf die Vorwürfe ihres einstigen Spitzenkandidaten. "Die innerparteilichen Differenzen zwischen der CSU-Fraktion und dem Bürgermeister sind kein Geheimnis", sagt Daniel Ritz, Abensberger CSU-Ortsverbandsvorsitzender. Ritz bestätigt auf BR-Nachfrage, dass es am Ende von Sitzungen regelmäßig zu lautstarken Diskussionen zwischen Bürgermeister Brandl und einzelnen Fraktionsmitgliedern gekommen sei. "Man hat sich gegenseitig angeschrien."

"Brandl hat wahnsinnig viel für Abensberg getan"

In Abstimmung mit Brandl hat die Abensberger CSU daher einen Brief an die Mitglieder verfasst und angekündigt, dass Brandl sich nicht um eine weitere Amtszeit bewerben werde. Zwar seien ihm als Ortsverbandsvorsitzendem die Vorwürfe Brandls bekannt gewesen, so Ritz. "Als so zentrale Gründe wurden sie mir aber nicht kommuniziert." Ritz würdigt im Gespräch mit dem BR die Verdienste Brandls. "Drei Jahrzehnte hat Uwe Brandl wahnsinnig viel für Abensberg getan. Ich weiß nicht, ob es jetzt diesen Abgang gebraucht hätte." Nach dem Rückzug von Brandl will sich die CSU bei der Auswahl ihres Kandidaten verjüngen. "Junge Köpfe sollen den Weg in die Politik finden. Ich halte es daher für keinen Fehler, einen jungen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufzustellen", so Ritz und ergänzt: Brandl sei vor dreißig Jahren dafür das beste Beispiel gewesen.