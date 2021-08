Uvex-Azubis im Corona-Modus: Homeoffice häufig nicht möglich

Bevor die Arbeit startet, muss Azubi Tolga Koldere Fieber messen. Seit der Corona-Pandemie gelten bei dem Sportartikel- und Schutzausrüstungshersteller Uvex in Fürth schon am Eingang strenge Sicherheitsvorkehrungen und Hygieneregeln. Während der Arbeit trägt Koldere eine Maske.

Corona erschwert Bedingungen für Ausbilder und Lehrlinge

Der 24-Jährige absolviert eine Lehre zum Elektroniker für Betriebstechnik. Er ist für die Maschinen in der Produktion zuständig. Am Standort in Fürth fertigt Uvex Arbeitsschutzbrillen. Um die Kontakte zu verringern, hat das fränkische Familienunternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in feste Gruppen eingeteilt, die sich in ihren Schichten nicht begegnen. "Das ist schon schade, wenn man manche Kollegen länger nicht sieht", sagt Koldere. Aber er ist froh, dass seine Ausbildung vor Ort weitergeht und er direkt von seinen Kollegen im kleinen Team lernen kann.

Homeoffice ist nicht für alle Lehrlinge möglich

Homeoffice ist im technischen Bereich nicht möglich, sagt Ausbilder Alexander Kohl. "Im Team gilt es, schnell Störungen an Geräten zu beheben. So lernen unsere Azubis am effektivsten von den anderen Mitarbeitern", betont Kohl. Wo es geht, ermöglicht das Unternehmen seinen Azubis auch das Arbeiten im Homeoffice. Azubi Moritz Schüler wird zum Industriekaufmann ausgebildet. Seine Arbeit kann er auch von daheim erledigen, Uvex stellt die Technik. "Lieber bin ich aber im Büro und tausche mich dort mit meinen Kollegen aus", sagt Schüler.

Ausbildungen "Schlüssel zum Erfolg"

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, der das fränkische Unternehmen heute (11.08.21) besuchte, betont, wie wichtig es sei, dass Betriebe trotz Pandemie weiter ausbilden und attraktive Ausbildungsplätze bieten. Der Fachkräftemangel ist hoch, die Zuwanderung hat sich verlangsamt. "Ausbildungen sind da der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens", so Scheele.

Azubis dringend gesucht

Lehrlinge zu finden, ist gerade in der Corona-Pandemie jedoch schwierig geworden. Tausende Lehrstellen könnten dieses Jahr unbesetzt bleiben. Im vergangenen Jahr meldete das Bundesamt für Statistik einen Tiefstand an Azubis, auch weil viele Schulabsolventen sich in der Corona-Pandemie nicht für eine Ausbildung, sondern für weiterführende Schulen entscheiden. Mit der Initiative "Sommer der Berufsausbildung" will die Bundesagentur für die Berufsausbildung werben und auf die Vielfalt der Ausbildungsberufe aufmerksam machen.