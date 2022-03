Utting: Kalbende Kuh tötet Landwirt

Eine kalbende Kuh hat einen Bauern in Utting am Ammersee tödlich verletzt. Der 63-Jährige habe am Sonntag im Landkreis Landsberg am Lech das Kälbchen im Stall aufnehmen wollen, so die Polizei. Daraufhin griff das Muttertier den Mann plötzlich an.