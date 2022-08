Usutu-Virus: Der Grund für das Amsel-Sterben in Regensburg

Seit etwa einer Woche bekommt Tom Aumer mehrere Anrufe am Tag von Bürgern aus Regensburg, die ihm kranke oder tote Amseln melden. Er ist Vorsitzender der Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in Regensburg und weiß, woran die Amseln verenden: Sie sind mit dem Usutu-Virus infiziert.

Empfehlung: Vogeltränken mit heißem Wasser reinigen

Das Usutu-Virus stammt ursprünglich von Stechmücken in Afrika und ist seit 2018 auch in Deutschland verbreitet. Ausbrüche unter Amseln gibt es besonders in trockenen Jahren, meist verlaufen sie sehr lokal, wie nun im Raum Regensburg.

Auch andere Vogelarten können sich mit dem Virus infizieren, doch Amseln sind wegen einer bestimmten Leidenschaft besonders betroffen: "Sie sind leidenschaftliche Bader, das kann man oft beobachten, wenn man im Garten eine Vogeltränke aufgebaut hat", erklärt Tom Aumer vom LBV. Weil es in trockenen Jahren nur wenige solcher Badestellen gibt, tummeln sich hier jeweils besonders viele Amseln gleichzeitig die sich dann gegenseitig anstecken. Um den Vögeln zu helfen empfiehlt Aumer deshalb Vogeltränken regelmäßig mit heißem Wasser zu reinigen.

Usutu-Vitrus ist keine Gefahr für den Menschen

Für Menschen ist das Usutu-Virus ungefährlich. Vorsicht ist laut Aumer dennoch geboten: Kranke oder tote Vögel sollten nur mit Handschuhen angefasst werden. Tote Tiere können in einer Plastiktüte im Restmüll entsorgt werden.

Ist eine Amsel infiziert, so kann sie meist eindeutig erkannt werden: Sie haben struppige oder fehlende Federn vor allem an Hals und Kopf, "die sehen richtig aufgeplustert auf", so Tom Aumer. Teilweise sind die Federn hell verfärbt, die Tiere wirken apathisch und haben Gleichgewichtsstörungen. Oft läuft ihnen Ausfluss aus dem Schnabel und sie haben verklebte Augen.

Infizierte Amseln nicht in Vogelstationen bringen

Infizierte Amseln sollten auf keinen Fall in Vogelstationen gebracht werden, warnt Aumer. Hier könnten sie andere Vögel anstecken. Das Virus ist nicht heilbar, die kranken Amseln verenden meist. Gefährdet ist der Amsel-Bestand durch das Virus jedoch nicht.