Usmanow-Mandat dementiert: Gauweiler berät Usbekistan 

Ihm werden vier Villen in Rottach-Egern am Tegernsee zugerechnet: dem usbekisch-russischen Oligarchen Alisher Usmanow. Die EU hat gegen den vermutlichen Putin-Vertrauten kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine Sanktionen verhängt. Im Herbst hatten Bundeskriminalamt und Steuerfahnder die vier Häuser am Tegernsee durchsucht. Ermittelt wird wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung, Geldwäsche und weiterer Vermögensdelikte.

"Nicht mit Klage befasst"

Usmanow, dessen Vermögen vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" auf 14,8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, bestreitet alle Vorwürfe – auch die Nähe zu Putin. Inzwischen soll er in Usbekistan leben. Diese Staatsbürgerschaft besitzt er neben der russischen.

Laut Medienberichten prüft Usmanow wohl eine Klage gegen die EU-Sanktionen. Beteiligt daran sei auch der Münchner Rechtsanwalt und frühere bayerische Umweltminister Peter Gauweiler (CSU) als Rechtsbeistand. Dieser ließ jedoch nun über einen Sprecher gegenüber BR24 dementieren, dass er mit einer solchen Klage befasst sei.

Gauweiler checkt EU-Sanktionen auf Rechtmäßigkeit

Bestätigen ließ Gauweiler allerdings, dass er zusammen mit seinem Kollegen Professor Thomas Fischer "die Botschaft der Republik Usbekistan in Berlin bei der Vertretung der Interessen usbekischer Staatsbürger, die von deutschen Ermittlungsverfahren betroffen sind", juristisch berät.

Zudem erstelle die Kanzlei für die usbekische Botschaft zur Zeit ein Gutachten "in Bezug auf die Rechtskonformität von einschlägigen Individualsanktionen der Europäischen Union, von denen auch usbekische Staatsbürger betroffen sind". Davon würde dann wohl auch Usmanow profitieren.