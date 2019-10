User verteidigen Nürnberger Christkind gegen Angriff von AfD

"Perfekte Wahl" und "eine bezaubernde junge Frau"

Mit dem Kommentar "So ein schönes offenes Lächeln! Deswegen habe ich sie u. A. auch gewählt", nahm eine Facebook-Userin beispielsweise das neue Christkind in Schutz und bekam dafür mehr als 1.000 Likes. Andere posteten unter dem Beitrag der AfD Komplimente an Munsi und beglückwünschten sie zum Wahlergebnis: "Eine perfekte Wahl [...] Sie wird das Christkind toll repräsentieren!" oder: "Was für eine bezaubernde junge Frau! Ich wünsche ihr ganz viel Spaß bei dieser Aufgabe!"

Auch bei Twitter wurde der Facebook-Post der AfD zuhauf diskutiert und kommentiert: "Was wohl geschieht, wenn die AfD erfährt, dass Jesus Christus kein blonder, blauäugiger arischer Deutscher war...?", twitterte zum Beispiel ein User.