Die Landauerin Uschi Glas wird 75 Jahre alt

In Landau an der Isar (Lkr. Dingolfing-Landau) ist Uschi Glas geboren. Als jüngstes von vier Geschwistern wird sie in ganz einfache Verhältnisse geboren - und denkt gern an ihre Kindheit zurück:

"Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir ziemlich wild aufwachsen durften. Es war noch nicht so viel Kontrolle - man hatte seine Abenteuerplätze." Uschi Glas, Schauspielerin

Die beste Freundin damals: Annemarie Hohenthanner. Sie ist anders als Uschi Glas bis heute in Landau geblieben, beide sind noch immer in Kontakt. Annemarie Hohenthanner erinnert sich noch gut an die junge Uschi Glas:

"Sie war schon immer ein schönes Mädel. Sie war von oben bis unten, von den Haaren bis zum Wesen war sie immer schon ein schönes Mädchen. Ihre Hautfarbe war immer so als wäre sie gebräunt." Annemarie Hohenthanner, Freundin von Uschi Glas

Schauspielerei liegt Uschi Glas im Blut

Die Rolle als Halbblut Apanatschi in dem Winnetou-Film, mit der Uschi Glas den großen Durchbruch schaffte, ist ihr schon daheim in Landau in die Wiege gelegt worden. Ihre Freundin Annemarie Hohenthanner erinnert sich, dass sich Uschi Glas schon immer gern verkleidet hat - das sei ihre Leidenschaft gewesen. Als Kinder spielten die beiden Mädchen immer gerne Theater, jede brachte ein paar alte Kleider mit - und Uschi Glas führte Regie. "Das hat sie schon immer im Blut", sagt Annemarie Hohenthanner.

Landau wird Uschi Glas bald zu klein

Für die ersten Ausbruchsversuche im Teenageralter dann aber wird Uschi Glas Landau zu klein: Vor allem Straubing wird durch ihre älteren Geschwister eine wichtige Stadt - dort war viel los. Bald zieht es die gelernte Buchhalterin in die sagenumwobenen Schwabinger Nächte nach München.

"Das war schon gewöhnungsbedürftig, weil ich damals gesehen hab, dass es da ziemliche Hochnäsigkeiten gegenüber den Niederbayern gab. Aber wir haben uns dann schon zusammengerauft." Uschi Glas, Schauspielerin

Uschi Glas erobert die Filmwelt

Die Niederbayerin erobert nicht nur Schwabing, sondern auch die Filmwelt. Nach dem Streifen "Zur Sache Schätzchen" ist ihre Karriere nicht mehr aufzuhalten. Privat erlebt sie auch immer wieder Turbulenzen, als Schauspielerin wir sie mit Preisen überhäuft und ist bis heute gefragt. Und sie kommt immer wieder gerne heim nach Landau:

"Für mich ist Niederbayern meine Heimat, auch wenn ich mit 20 Jahren nach München gegangen bin. Mein Herz schlägt nach wie vor für Niederbayern. Ich genieße es immer, die wunderbar wellige Landschaft - das ist einfach toll. Rolling Country sozusagen." Uschi Glas, Schauspielerin

Und für Uschi Glas immer wieder ein "Rolling Home" - auch mit 75 Jahren.