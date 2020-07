USA ziehen 4.500 Soldaten aus oberpfälzischem Vilseck ab

Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden - und damit deutlich stärker als bislang bekannt. Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, weitere 5.400 sollen in andere europäische Länder verlegt werden, wie Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch in Washington erklärte. Bislang hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10.000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen.

4.500 Soldaten aus Vilseck werden abgezogen

Esper kündigte an, dass die 4.500 US-Soldaten des "2nd Cavalry Regiment" in ihre Heimat zurückkehren werden. Diese Einheit ist im bayerischen Vilseck (Lkr. Amberg-Sulzbach) stationiert. Der Südwestrundfunk hatte zuvor berichtet, dass auch der Standort Grafenwöhr (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab) betroffen ist. Dazu sagte der Minister jedoch nichts.

Esper erwähnte konkret auch den Standort Stuttgart in Baden-Württemberg. US-General Tod Wolters präzisierte, das regionale Europa-Hauptquartier (Eucom) werde von der baden-württembergischen Landeshauptstadt ins belgische Mons verlegt. Die F16-Staffel der US-Air Force, bislang stationiert in Spangdahlem in der Eifel, soll nach Italien verlegt werden.

Die Truppenverlegung soll Esper zufolge "so schnell wie möglich" geschehen, womöglich innerhalb von "Wochen". Der Minister erklärte, mit der Truppenverlegung würden die Nato und die Abschreckung gegenüber Russland gestärkt.

Söder bedauert Entscheidung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reagiert enttäuscht auf die Ankündigung: "Dies belastet leider das deutsch-amerikanische Verhältnis. Dabei ist der militärische Nutzen nicht erkennbar." Auf Dauer schwäche die Entscheidung auch die Nato und die USA selbst. Söder betonte, man werde alle betroffenen Standorten helfen.

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sagte der "Augsburger Allgemeinen", die US-Regierung handle mit dem Schritt gegen ihre eigenen Interessen. "Statt der Stärkung der Nato führt der Truppenabzug zu einer Schwächung des Bündnisses", warnte Röttgen.