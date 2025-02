04.02.2025, 16:15 Uhr Audiobeitrag

> US-Zölle: Aiwanger schlägt Alarm für Bayerns Wirtschaft

Der bayerischen Wirtschaft drohen durch zusätzliche US-Zölle Milliardenschäden: Es sei "große Gefahr in Verzug", sagt Minister Aiwanger. Während er Forderungen an den Bund richtet, sehen die Grünen auch den Minister in der Pflicht.

Von Petr Jerabek